Islam et laïcité. Depuis plusieurs semaines, des centaines de sessions de papotage, de tribunes, d’entretiens, de chroniques et d’éditoriaux ont envahi l’espace médiatique et saturé les temps d’antenne, notamment sur les chaînes d’information en continu. Des torrents de débats prétendument démocratiques ont déferlé dans les grands médias, brassant et charriant comme autant d’embarcations naufragées, une flotte de mots souvent privés de sens précis : islam, laïcité, communautarisme, islamisme, terrorisme. Privés de sens précis, mais chargés de parler des musulmans, de la plupart ou de certains d’entre eux.

Le tout en prétendant répondre aux « préoccupations des Français », que magnifia le JDD du dimanche 27 octobre, en publiant un sondage.

On se privera – pour une fois – d’analyser en détail ce sondage : les conditions de sa diffusion, le sens des questions et l’interprétation des réponses. Un seul exemple suffira.

De l’aveu du sondage lui-même, les sondés accordent les significations les plus diverses voire les plus opposées à la notion de laïcité. Qu’importe : le sondage additionne des réponses disparates et conclut que 78% des sondés considèrent que la laïcité est en danger. La laïcité ? Oui, mais laquelle ? Rien de nouveau : les sondés comprennent différemment – et c’est inévitable - les mots qu’on leur propose et les questions qu’on leur pose. Mais qu’importe aux sondologues…

Et au JDD. Car la chefferie de cette Pravda dominicale a dépensé des flots de jus de cerveau pour ajuster le résultat de ce sondage à ses propres priorités qui sont aussi celles de nombreux médias qui se sont empressés de titrer « 8 Français sur 10 se disent inquiets pour la laïcité » (comme on peut le vérifier en « Annexe »).

Quand l’IFOP demande aux sondés quel est le « thème » qui est, à leurs yeux, « tout à faire prioritaire », leur réponse est éloquente : la « défense de la laïcité » est jugée « tout à fait prioritaire » par 39% des sondés seulement, deux fois moins que la santé (en tête de liste, avec 82%), mais aussi la lutte contre le chômage (67%), le relèvement des salaires et du pouvoir d’achat (66%), la lutte contre la délinquance (65%), la protection de l’environnement (62%) et la lutte contre l’islamisme (56%). On notera que le dérèglement climatique n’est pas clairement mentionné et la réforme des retraites pas du tout.

Quand on demande à la chefferie du JDD quel est le thème qui à ses yeux est prioritaire, elle répond par « Islam et laïcité » en prétendant lire dans les entrailles du sondage, non seulement ce que « pensent » les Français, mais ce qu’ils « veulent ».

L’agenda médiatique prescrit ainsi aux lecteurs du JDD (et plus généralement aux usagers de nombre de médias), moins ce qu’ils doivent penser, mais ce à quoi ils doivent prioritairement penser.

Henri Maler

Annexe : les titres des médias sur le sondage de l’IFOP

